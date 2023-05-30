خلافات الجيرة تكتب السطر الأخير في حياة «عصام» بحلوان.. مشاجرة وكاميرا مراقبة

داخل أحدى الحارات التابعة لمجاورة 2 بمنطقة أطلس بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، استيقظت الأهالي على أصوات صريخ ومشاجرة نشبت بين عامل وجاره، بسبب خلافات الجيرة التي استقرت لفترة كبيرة، حتى لحظة وقوع جريمة مقتل العامل على يد جاره باستخدام سلاح أبيض وسقط قتيلا في الحال، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة.

تفاصيل الواقعة

بدأت أحداث الواقعة عندما ورد بلاغ للمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بمنطقة أطلس، الجمعة الماضية، مفاده نشوب مشاجرة بين طرفين وإصابة شاب خلالها، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين عامل يدعى «عصام. ف» وشاب من ذات المنطقة، على خلفية مشادة كلامية بينهما، ثم تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات الجيرة التي وصلت إلى طريق مسدود بينهما، وأثناء قيام الشاب بالدفاع عن نفسه طعنه بـ«مفك» وأصابه في بطنه، وتوفى متأثرا بإصابته بعد خضوعه 48 ساعة بالمستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم، وحُرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

المتهم يمثل جريمته

اصطحبت الأجهزة الأمنية المتهم لمسرح الواقعة لتمثيل الجريمة، لشرح الواقعة أمام فريق النيابة بالصوت والصورة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام، التي جددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة، تحت تأثير المخدرات والكحوليات من عدمه.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، أوضح أحمد عزت، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العقوبات في مادته رقم 234 نص على أنه «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».