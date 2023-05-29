«ادخلوها آمنين».. 9 ملايين ضيف على أرض مصر

تُعد مصر من أكثر الدول التى تستقبل أنواعاً مختلفة من اللاجئين والمقيمين على أرضها، حيث يناهز عددهم الـ9 ملايين ضيف. وقد ارتبط تدفقهم إليها بعدم الاستقرار السياسى والنزاعات والصراعات والحروب الأهلية فى البلاد الأصلية للنازحين، وعلى مدار 10 سنوات سعت الدولة المصرية لتذليل أى عوائق تواجه اللاجئين، وتيسير كل السبل أمامهم للحياة على أرضها سواسية مع المصريين، تمتد إليهم جميع الخدمات، من التعليم إلى الصحة، وتعاملهم كضيوف كرام. كانت مصر على مدار تاريخها ملاذاً آمناً لكل من يلجأ إليها، فلم تعرف يوماً معسكرات ومخيمات اللاجئين، وإنما تدمجهم فى المجتمع، فسرعان ما ينصهرون فى نسيجه دون أى تمييز بينهم وبين المواطنين، وهو ما يظهر جلياً فى احترام الدولة لحقوق الإنسان وتعزيز الكرامة الإنسانية لضيوفها والمهاجرين إليها وتوفير كل نواحى الحياة الإنسانية لهم، رغم ما ينطوى عليه ذلك من أعباء اقتصادية على كاهل الدولة، التى تُعد من أقل البلدان فى مستويات تلقِّى التمويل لدعم اللاجئين.

وتبذل مصر جهوداً واسعة لحسن استقبال اللاجئين وطالبى اللجوء، وقد أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ترحيبه بضيوف مصر فى أكثر من مرة، منها رفضه، خلال فعاليات منتدى شباب العالم 2019، استخدام كلمة «لاجئين»، فمصر تستخدم لفظ «ضيوف»، وغير مقبول أو مسموح بالتعامل معهم بشكل سلبى. ولطالما كانت مصر سخية فى إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء فى النظم الوطنية للتعليم والصحة على قدم المساواة مع المصريين، وإدراج السكان المهاجرين فى خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا هو مثال حديث واضح على نهج الدولة فى معاملة المهاجرين كما تعامل أبناءها.