الأولى مكرر في الإعدادية بالبحر الأحمر: سميرة موسى مثلي الأعلى

فرحة عارمة غمرت منزل أسرة هاجر محمد سويسي، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة خالد بن الوليد الإعدادية المشتركة، التابعة للإدارة التعليمية بالغردقة، والتي حصلت على المركز الأول مكرر على مستوى محافظة الأحمر البحر، ضمن قائمة العشرة الأوائل في نتيجة الشهادة الإعدادية.

هاجر: أتمنى أصبح طبيبة

وقالت «هاجر»، إن مثلها الأعلى الدكتورة سميرة موسى، كونها أول عالمة ذرة عربية ومصرية في التاريخ، وكانت أول فتاة تحصل على المركز الأول في الثانوية العامة عام 1935، لافتة في تصريحات لـ«الوطن»، أنها تتمنى أن تصبح طبيبة وتعمل في الجيش المصري، وذلك لخدمها وطنها من خلال المجال الذي تحبه وهو الطب.

هاجر: والدي كان بجانبي دائما

وأضافت الطالبة الأولى مكرر، أنها كانت تقسم وقتها بين المذاكرة والصلاة والنوم، كما قدمت الشكر لوالديها لتحفيزها وتقديم وسائل الراحة لها، مضيفة أن والدها مثلها الأعلى، وكان دائما بجانبها بحكم عمله، حيث يعمل مدرس أول لغة عربية بالمرحلة الإعدادية بإحدى مدارس الغردقة.