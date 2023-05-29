مصرع شخصين اختناقا في بيارة صرف صحي بالشرقية

لقي عاملان مصرعهما اختناقا في بيارة صرف صحي بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، حيث استعان بهما أهالي القرية لـ«تمحير» البيارة، إلا أنهما اختنقا بسبب نقص الأكسجين، وتم التحفظ على جثتيهما في مشرحة مستشفى الإبراهيمية، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مصرع شابين في بيارة صرف صحي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الإبراهيمية إلى مركز شرطة الإبراهيمية، بمصرع الشابين إسلام السيد محمد متولي، 25 سنة، ووليد محمد حافظ، 20 سنة، كانا رفقة بعضهما داخل بيارة صرف صحي بقرية الحبش لإعداد صيانة ومحارة لها، وفارقا الحياة إثر اختناقهما.

وانتقلت قوة أمنية إلى قرية الحبش محل الواقعة، فيما ساعد الأهالي القوات المختصة بانتشال ورفع جثتي الشابين، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

نقل الجثتين للمستشفى

ونقلت سيارات الإسعاف جثتي الشابين إلى المستشفى التابع للمركز، وتم التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، فيما أخطرت الجهات المعنية لمباشرة الواقعة والوقوف على أسبابها، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل التصريح بالدفن.