مقرر مساعد «المحليات» بالحوار الوطني: نسعى إلى نظام انتخابي متفق عليه

قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن هناك فارق بين التوافق والاتفاق، فالتوافق هنا أن الجميع رأى أن نجري انتخابات محليات بشكل فوري، موضحا أن ذلك من الصعب، خاصة أننا نسعى إلى نظام انتخابي نتفق عليه جميعا في المحليات.

لن نفرض على أحد إتفاق أو توافق

وأضاف «عصام» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى يوسف الحسيني، على القناة الأولى المصرية، أنه ليس من الضروري على من يحضر جلسات الحوار الوطني أن يكون خبيرا بنسبة 100%، مؤكدا أنه لن يفرض على أحد إتفاق أو توافق.

اختيار في انتخابات المحليات

وأكد علاء عصام، نحن لسنا فى حالة تصويت أو جدال أو فرض رأي على رأي، لكن في حالة حوار للوصول لقانون لانتخابات مجالس المحليات، لافتا إلى أنه علينا أن نتأكد أن الشعب المصري في حالة اختيار في انتخابات المحليات، موضحا أن فرص الشباب في الانتخابات أقوى، خاصة وأن مصر دولة قوية تمكنت من تنظيم حوار وطني.