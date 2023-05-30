إصابة 15 شخصا في انقلاب «ميكروباص» على طريق بني سويف الفيوم

أصيب 15 شخصًا، صباح اليوم الثلاثاء، بكدمات وجروح في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، بالقرب من «كارتة» كوم أبو خلاد بدائرة مركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بوقوع الحادث

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد بطريق بني سويف ـ الفيوم الجديد، أسفر عن إصابة 15 شخص، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي، وجاري إسعافهم وتقديم العلاج اللازم لهم.