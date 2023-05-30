إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

وقع اليوم الثلاثاء حادث تصادم بين دراجتين ناريتين «موتوسيكل» بطريق كوبري المحروسة الصنافين بمحافظة الشرقية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى منيا القمح، وجرى تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم فيما تحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالواقعة

وتلقت الأجهزة الامنية إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى منيا القمح بإستقبالها كلا من «أحمد.ع ا»، 28 سنة ويقيم بالصنافين، «عز.ة ا م»، من عزبة أبو خربوش، «محمد. ج م» 35 سنة من الصنافين، جميعهم مصابون بإصابت متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين الثلاثة بمرافق هيئة الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الطبية لهم، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

وأخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، والتي أمرت بجمع التحريات اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات والمارة.