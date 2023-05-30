وزير الإسكان يتفقد مشروع التجلي الأعظم في جنوب سيناء

وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، إلى مدينة سانت كاترين، بمحافظة جنوب سيناء؛ لتفقد المكونات المختلفة الجاري تنفيذها ضمن مشروع «تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بمدينة سانت كاترين.

مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام

ويهدف مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، وذلك في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقي المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

« الوطن» تنشر خلال التقرير التالي تفاصيل المشروع وسبل تنفيذه وهي كالتالي:

1 - يجتمع اليوم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بقيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، والشركات المنفذة، واستشاري المشروع، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير المدينة.

2 - تهدف زيارة وزير الإسكان، للعمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع، وتكثيف العمل على مدار اليوم بالموقع، للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة، وبأعلى جودة ممكنة.

3 - المشروع يهدف أيضا للتوسع في زراعة أشجار الزيتون والنباتات المحلية، خاصة أن هذا الموقع فريد من نوعه على مستوى العالم، ويعد موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية و مقرًا للتسامح حول العالم .

4 - وتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، كاستخدام أحجار جبل كاترين، واختيار ألوان المباني لتكون متوافقة مع الطبيعة هناك، مع مراعاة اشتراطات تطوير المناطق التراثية طبقا لاشتراطات منظمة اليونسكو، بحيث ينسجم المشروع مع البيئة المحيطة.

5 - يضم الموقع 14 مشروعًا، يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها، بالتعاون وتمويل من هيئة المجتمعات.

المشروع يهدف لإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس

6 - كما يهدف المشروع لإنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس، في ضوء المكانة العظيمة التي تتمتع بها مدينة كاترين، كما أنه من المنتظر أن تتحول المنطقة إلى مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية.