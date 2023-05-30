وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بحل شكاوى المواطنين وإزالة أسبابها

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم، والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكاوى المواطنين التي تُرسل إليهم وإزالة أسبابها في وقت قياسى، مما يسهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

يوم مفتوح مع المواطنين

وفي سياق متصل، تلقت وزارة التنمية المحلية تقريرا حول جهود محافظات الأقصر والفيوم والمنوفية في التواصل المباشر والمستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم، والاستجابة الفورية لمشاكلهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وفي محافظة الأقصر، أُجري يوم مفتوح مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم والاستجابة لمطالبهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقوانين.

وعُقد في محافظة الفيوم لقاء خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى والاقتراحات، والعمل على حلها بالتواصل مع الجهات المختصة وعدد كبير منها، تمثل في الحاجة إلى مشروعات صغيرة لتحسين الدخول ومواجهة أعباء الحياة.

فحص شكاوى المواطنين

وفي محافظة المنوفية، تم توجيه إدارة أملاك الدولة بفحص شكوى مواطن يتضرر من عدم استكمال إجراءات التقنين لقطعة أرض مجاورة لمنافع الري، كما تم التواصل المباشر مع مسؤولي إحدى شركات النظافة بأشمون والاستماع إلى مقترحاتهم، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما يضمن استمرار أداء عملها وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.