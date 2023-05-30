حسن عثمان ينضم لـ«قناة الشمس» في تجربة إعلامية جديدة

ينضم الكاتب الصحفي والإعلامي حسن عثمان، إلى شاشة قناة الشمس الفضائية، في تجربة إعلامية جديدة ضمن مسيرة امتدت سنوات بين العمل الصحفي والإعلامي في العديد من الفضائيات والصحف المصرية والعربية.

«عثمان» المعروف في الوسط الإعلامي المصري كأول مقدم برنامج تكنولوجي في مصر، يستهدف من التجربة الجديدة، تقديم «خلطة إعلامية تكنولوجية» قوية للمشاهد المصري والعربي، إذ يحظى بخبرات صحفية وإعلامية طويلة، تمرس خلالها في العمل الصحفي، وقاد العديد من الحملات الصحفية، والتحقيقات الاستقصائية في صحف عدة من بينها العالم اليوم والوطن، إلى جانب تجربة مميزة في مجال العلاقات العامة وتقديم المؤتمرات.

يمتاز عثمان بأسلوب يتنوع ما بين البساطة في الشرح والتناول وما بين الفهم العميق لمختلف مستجدات التكنولوجيا، وهو ما شجعه على تقديم تجربة «وطن رقمي» على شاشة قناة الحدث اليوم قبل سنوات، كما يحظى خطابه بالقدرة على تقديم شيق للقضايا الاقتصادية، بشكل مبسط ومفهوم، وبأسلوب مختلف عما هو معروف عن الاقتصاد كمحتوى متخصص.

سيتضمن البرنامج عدة فقرات، تتنوع بين التقارير والحوارات والتغطيات الحصرية، إلى جانب الانفرادات الإعلامية، علاوةً على توظيفه أشكالا تبسيطية كالإنفوجراف والفيديوجراف، والتايم لاين والبار تشارت عبر استحداث وحدة لإنتاج هذه النوعية من النماذج التبسيطية الشارحة للأرقام والإحصاءات الاقتصادية، بما يضمن فهماً أعمق للخبر التكنولوجي.

وفي تصريحات صحفية، تعهد الإعلامي حسن عثمان بتقديم توليفة متنوعة من القضايا التكنولوجية ذات البعد الاجتماعي، والتي تهم رجل الشارع والمتخصص على حد سواء، وقال إن تجربته على قناة الشمس الفضائية تجربة مهمة وخاصة في مشواره الإعلامي والعمل المدعوم بإيمان حقيقي بأهمية الدور الإعلامي التوعوي والتثقيفي الذي تؤمن به تلك القنوات.