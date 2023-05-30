استرداد 350 فدانا أملاك دولة وإزالة 19 حالة تعد في مطاي بالمنيا

أكد الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ومتابعة وإشراف وزير التنمية المحلية.

تنفيذ 19 حالة إزالة

من جانبه، تابع اللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد والمشرف العام على أعمال الإزالة للموجة 21، استرداد 350 فدانا من أراضي أملاك الدولة بمركز مطاي شمال المحافظة، حيث تم تنفيذ 19 حالة إزالة واسترداد المساحات المحددة، وشملت الحملة قرى «حلوة - أبوعزيز - الشيخ حسن»، مؤكدا استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 21 لتجوب جميع مراكز وقرى محافظة المنيا بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات.

إزالة تعديات على أراضي الإصلاح الزراعي

وأوضح هشام فايز، رئيس المركز، أنه تم إزالة 19 حالة جاء منها 6 حالات تعد على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحة 1400 متر مربع، و6 حالات أخرى بقرية الهوارة للتعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1840 مترا مربعا، و7 حالات بقرية الشيخ حسن تم خلالها استرداد 350 فدانا.