5 خدمات حكومية تعملها وأنت في بيتك.. «وفر حق المشاوير والزحمة»

إنجاز المهام والخدمات الحكومية أصبح أسهل وأسرع مما يمكن، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة والذي ساهم في القضاء على الطوابير والاذدحام الشديد وخاصة الخدمات المستمرة، مثل دفع قيمة الاستهلاك الشهري لفواتير المياه والغاز والكهرباء وخلافه.

وفي إطار سلسلة الخدمات اليومية المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» الخدمات الحكومية التي يمكن إنهائها من المنزلن دون عناء التوجه إلى المكاتب الحكومية.

دفع مخالفات المرور من البيت

يتم ذلك من خلال موقع مرور مصر التابع لوزارة العدل، حيث يمكن من خلال الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، وسدادها إلكترونيا من خلال وسائل الدفع المختلفة، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب المرور، كما يمكن الدفع النقدي عند تسلم المخالفة، أو الدفع الإلكتروني، لمن لديه بطاقة ائتمان مصرفي.

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا

تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونياً، تُعد من أهم الخدمات التي يحتاجها المواطن بين الحين والآخر حال فقدان بطاقته الشخصية، ويتم ذلك من خلال بوابة مصر الرقمية.

خدمات بنكية من المنزل

تتيح العديد من البنوك خدماتها للعملاء إلكترونيا، من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، عن طريق تطبيقات المحمول، دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك.

ومن بين الخدمات الإلكترونية للبنوك ما يلي:

إمكانية شراء شهادات الاستثمار والإدخار إلكترونيا.

تحويل الأموال وغيرها من عمليات الدفع الإلكتروني، ويمكن استخدام المحافظ الإلكترونية للقيام بعمليات الدفع والتحويل والشراء عبر الإنترنت.

خدمات الشهر العقاري

تقدم بوابة مصر الرقمية 2023 عدة خدمات إلكترونية للشهر العقاري، يمكن عملها من المنزل دون التوجه للشهر العقاري، ومن بينها ما يلي:

استخراج شهادة تصرف عقاري.

استخراج صورة من عقد مُشهر.

استخراج صورة من كتاب دوري.

استخراج صورة من منشور مالي.

استخراج صورة من منشور فني.

استخراج شهادة تصرفات عقارية.

ترجمة عقد مشهر.

دفع الفواتير الشهرية للاستهلاك

تتيح المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي الاستعلام عن فواتير الاستهلاك الشهري ودفعها إلكترونيًا، من خلال المحافظ الإلكترونية أو الدفع الفوري، ودون الحاجة للتكدس في الطوابير، مثل:

الاستعلام عن فواتير الغاز

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.