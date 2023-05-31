«الزيفون الأخضر» ينتعش خلال الصيف بالمحافظات.. يزرع مرة كل 15 عاما

تجود زراعته في الأراضي الطينية، وكذلك الرملية منها، ويعتبر من الزراعات الخضراء المكملة كعلف للماشية في فصل الصيف، ألا وهو زراعة «الزيفون الأخضر»، والذي يزرع في محافظات مصر، وفي محافظات وجه بحري ومن بينها محافظة كفر الشيخ، حيث يزرع على جسور الأراضي الزراعية وينمو بشكل جيد وممتاز دون أي تكلفة تذكر على المزارعين الذين يقومون بزراعته بالحقول.

طرق زراعة الزيفون الأخضر في جسور كفر الشيخ

وأكد الدكتور حاتم أبو عالية أستاذ التنمية الاقتصادية والنباتات، بمحطة بحوث الزراعات بسخا، في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «الزيفون الأخضر»، هو من الزراعات الصيفية الذي تُزرع على الجسور في فصل الصيف بطريقة «العقل»، حيث تقطع الأعواد بطول 30 سم، وتغرس على جسور الأراضي على مسافة بين العود والآخر نصف متر، كما تنمو بشكل جيد حيث يتم حصادها كعلف للماشية كل شهر، وتنمو وتكبر دون أي رش أي أسمدة، أو مبيدات، ويستمر زراعته نحو 15 عاما على الجسور ثم يتم حرثه، وزراعته مرة أخرى لضمان زيادة الإنتاجية الخضراء له.

فوائد الزيفون الأخضر للماشية

وأشار إلى أن «الزيفون الأخضر»، يزرع على جسور محاصيل الأرز، والقطن، والذرة، والبطيخ، والخضروات، ولكنه يوجد أكثر على جسور حقول الأرز كونه يروى مرة كل 4 أيام، كما أنه يعتبر عوضاً عن محصول البرسيم، بينما تكمن فوائده كالتالي:

- يعتبر غذاء أمن ويقي الماشية من مضادات الأكسدة والألياف.

- يمد الحيوانات بالكثير من البروتين الذي يساعد علي إنتاجية فائقة من الألبان، وزيادة نسب اللحوم.

- يخلو "الزيفون الأخضر"، من الغلوتين.

- يعد "الزيفون الأخضر"، مفيد للجهاز الهضمي للماشية، ويساعد علي التخلص من السموم الضارة في جسم الحيوانات.