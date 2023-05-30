حفل أم كلثوم وعلى الحجار في الساقية بعد غد.. التذكرة بـ50 جنيها

عشاق الفن الراقي وأغاني الزمن الجميل على موعد في حفلة لايف مميزة لأم كلثوم تقدمه ساقية الصاوي على مرحلتين تحت عنوان: «أم كلثوم تعود من جديد»، من خلال عرائس مصممة عل هيئة أم كلثوم، لتظهر وكأنها عرض حي تطل فيه كوكب الشرق على الجمهور.

موعد حفل أم كلثوم في ساقية الصاوي

واختارت ساقية الصاوي باقة مميزة من أغاني أم كلثوم لعرضها في حفلها المميز حيث تغني «سيرة الحب وأنت الحب»، في حفلين متتاليين الساعة 6:30 مساءً والساعة 8:30 مساءً، يوم 1 يونيو المقبل، ويقام الحفل على مسرح عرائس الساقية، وسعر التذاكر يتراوح بين 50 و60 جنيها.

حفل على الحجار

كما تقدم ساقية الصاوي بحي الزمالك حفل مميز للمطرب الكبير على الحجار يوم السبت الساعة التاسعة مساءا، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيها.

حفلات ساقية الصاوي في عطلة نهاية الأسبوع

وخلال عطلة نهاية الأسبوعي تقدم ساقية الصاوي حفلات متميزة على مدار 3 أيام على النحو التالي:

حفل كريم جوهر

يقام الحفل يوم الخميس الساعة 8 مساءا، في ساقية الصاوي، ويبدأ سعر التذكرة من 150 جنيها.

حفل جابي بشارة سيناترا شو

يقام الحفل يوم الخميس الساعة الثامنة مساءا في ساقية الصاوي، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 جنيها.