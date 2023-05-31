فاز بجائزة النيل بعد رحيله.. معلومات عن محمد عناني شيخ المترجمين

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال عقب اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ 69، الذي عقد أمس، حصول الدكتور الراحل محمد عناني «شيخ المترجمين» على جائزة الدولة فرع الآداب 2023.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز المعلومات عن الراحل محمد عناني:

معلومات عن الراحل محمد عناني

والدكتور محمد عناني مُبدِع وأكاديمي موسوعي ولديه مشروعه الأكبر كان في الترجمة؛ فأبدع فيها حتى استحقَّ لقب «شيخ المُترجِمين».

وُلد في مدينة رشيد بالبحيرة عام 1939م. حصل على ليسانس الآداب في اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة عام 1959م، ثم على درجة الماجستير من جامعة لندن عام 1970م، وعلى درجة الدكتوراه من جامعة ريدنغ عام 1975م، ثم على درجة الأستاذية عام 1986م.

كما عمل محاضرًا في اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة منذ عام 1975م، ورئيسًا لقسم اللغة الإنجليزية بالجامعة بين عامَي 1993- 1999. وطوال مَسيرته التدريسية بالجامعة تَخرَّج على يدَيه عشراتُ الآلاف من الطلاب، وأشرف على مئات الرسائل الجامعية.

«شكسبير» أهم أعماله المترجمة

تميز الإنتاجُ الأدبي ﻟ «عناني» بالتنوُّع، فجمع بين التأليف والترجمة ومن أعماله المُترجَمة فأهمها ترجمته لتراث «شكسبير» المسرحي بأكمله، وبعض أعمال «إدوارد سعيد» مثل: «الاستشراق وتغطية الإسلام»، و«المثقف والسلطة»، فضلًا عن أعمال أخرى مثل: «الفردوس المفقود»، و«ثلاثة نصوص من المسرح الإنجليزي».

كما أسهم في ترجمة الكثير من المُؤلَّفات العربية إلى الإنجليزية، وعلى رأسها مُؤلَّفات «طه حسين»، ودواوين ومسرحيات شعرية لكلٍّ من «صلاح عبد الصبور»، و«عز الدين إسماعيل»، و«فاروق شوشة».

نال العديدَ من الجوائز؛ منها: «جائزة الدولة في الترجمة»، و«وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى»، و«جائزة الدولة في الآداب»، و«جائزة الملك عبد الله الدولية في الترجمة»، و«جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة» توفي 3 يناير 2023م.