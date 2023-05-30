«الدخلية»: ضبط «مسجل» متهم بسرقة حقيبة من داخل سيارة نصف نقل في مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما جرى تداوله عبر إحدى صفحات «فيس بوك»، بشأن تعليق مدعوم بصور تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة شخصية من داخل سيارة نصف نقل، عن طريق كسر النافذة، بدائرة قسم شرطة مطروح.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة «له معلومات جنائية»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.