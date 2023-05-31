«الزلازل السوري» يسجّل 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل السوري، تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا، أنّ محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت اليوم 8 هزات أرضية ضعيفة، منها 6 هزات في تركيا بقدر يتراوح بين 2.5 و3.6 درجة على مقياس ريختر، وهزتان في لواء اسكندرون أعلاها بقدر 2.5 درجة.

وكان المركز الوطني للزلازل سجل أمس 7 هزات أرضية ضعيفة تراوحت بين 1.9 و 3.4 درجة على مقياس ريختر.