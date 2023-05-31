ما عقوبة عدم الالتزام بالمسار المحدد على الطرق؟.. قانوني يوضح

حدد قانون المرور الجديد عدد من المخالفات التي قد يرتكبها السائق وتعرضه للغرامة المالية، ويعد عدم التزام السائق بالسير في المسار المحدد على الطرق، أحد تلك الأفعال التي تتسبب في الغرامة، ولذلك ينصح دائما بالتركيز على المسارات التي حددتها الجهات المختصة على الطرق لتجنب الغرامات أو المسائلة، ويوضح التقرير التالي قيمة تلك الغرامة بالإضافة إلى المخالفات الأخرى التي قد يرتكبها قائد المركبة على الطريق أو في حق الآخرين.

قيمة غرامة عدم الالتزام بالسير في المسار المحدد على الطرق

في هذا الصدد يقول علي عبدالعال، المحامي، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ قانون المرور الجديد حدد غرامة مالية في حال لم يلتزم السائق بالسير في المسار المحدد على الطرق، مشيرا إلى أنّ تلك الغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه،

وأضاف «تم تحديد تلك القيمة لأن عدم الالتزام بالمسار المحدد قد يتسبب في وقوع حوادث عديدة على الطرق، تؤدي في معظم الأوقات إلى خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات»، لافتا إلى أنّ الغرامات التي تم فرضها باختلاف نوع المخالفة التي تم ارتكابها هي لردع المواطنين عن القيام بمثل تلك التصرفات المتهورة، على حد تعبيره.

تفاصيل قيمة الغرامات في قانون المرور الجديد

كما حدد قانون المرور الجديد غرامات أخرى تتعلق بسائقي المركبات، إذ تراوحت غرامة كسر الإشارة بين 500 و1000 جنيه، أمّا في حال اعتدى صاحب السيارة على رجل المرور فتتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه، وحدد القانون غرامة السائق الذي يتجاوز السرعة المقررة، إذ تتراوح الغرامة بين 300 و1500 جنيه.