عشان تلحق قبل إجازة الصيف.. تعرف على تفاصيل قرض السفر بالبنوك

قرض السفر واحدا من الخدمات التي تمنحها البنوك لعملائها للاستمتاع بالرحلات السياحية للخارج والتي تتطلب أوراقا محددة كموافقة جهة العمل على سبيل المثال للحصول على فرصة للسفر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل قروض السفر في عدد من البنوك، «عشان تلحق قبل إجازة الصيف»، على هذا النحو:

قرض السفر من البنك التجاري الدولي

- قيمة القرض تصل إلى 350 ألف جنيه.

- يمنح البنك طرق ميسرة للسداد.

- فترات سداد تصل إلى 5 سنوات.

ـ سعر عائد تنافسي يقدمة البنك التجاري الدولي.

- يمنح البنك وثيقة تأمين على الحياة خلال فترة التمويل.

المستندات المطلوبة لقرض السفر

1- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

2- تقديم إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو الكهرباء أو الغاز.

3- تقديم مستند لإثبات الدخل.

قرض السفر من بنك مصر

- قيمة القرض تصل إلى 100 ألف جنيه.

ـ سعر عائد تنافسي.

ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

ـ نسبة التمويل تصل إلى 100%.

ـ مدة التمويل تصل إلى 120 شهرًا.

ـ يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

المستندات المطلوبة لقرض السفر من بنك مصر

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل «غاز- كهرباء -مياه –تليفون».

- تقديم عرض معتمد من الشركة / الشركات.

بالنسبة للموظفين:

- تقديم شهادة مفردات الراتب الشهري.

- تقديم تعهد جهة العمل بتحويل الراتب في حالة تعهد جهة العمل.

أما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية فيجب تقديم الأوراق التالية:

- تقديم صورة البطاقة الضريبية.

- تقديم صورة ترخيص / تصريح مزاولة المهنة للمهن الحرة.

- تقديم صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

- تقديم كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.

بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

- تقديم بيان بقيمة المعاش.

- تقديم بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

- تقديم تعهد بتحويل المعاش الشهري (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

قرض السفر من بنك التعمير والإسكان

ـ التمويل في حدود نسبة 75% من التكاليف المطلوبة للسفر.

يمنح البنك برامج سداد تصل إلى 120 شهرًا.

المستندات المطلوبة:

- تقديم بطاقة الرقم القومي (سارية).

- تقديم إيصال مرافق (حديث).

- تقديم عقد تمليك أو إيجار مقر السكن.

- تقديم بيان مفردات الراتب (معتمد).

- تقديم الموافقة على تحويل الراتب أو المعاش أو القسط في حالة طلب البنك.

بالنسبة لأصحاب الأنشطة التجارية أو مهن حرة:

- تقديم سجل تجاري حديث.

- تقديم شهادة محاسب وكشف حساب بنكي آخر 6 أشهر.

- تقديم ما يفيد الموقف الضريبي والتأميني.

- تقديم مستند تحقيق شخصية رسمي (بطاقة رقم قومي – جواز سفر للأجانب).