منفذ مجسمات مُصغرة للسفن: التحقت بمركز تدريب قناة السويس لتطوير موهبتي

قال محسن الشافعي، منفذ مجسمات مصغرة لليخوت والسفن، إنه تخرج من مركز تدريب هيئة قناة السويس، قسم نجارة سفن، وتعلم في ورش الترسانة كيفية تصميم نماذج للسفن في الميناء واللانشات التي تخدم الميناء والسفن بصفة عامة.

عندما كنا صغارا رأينا المعلمين الكبار

وأضاف منفذ مجسمات مصغرة لليخوت والسفن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد: «عندما كنا صغارا رأينا المعلمين الكبار وهم يحولون قطع الخشب الصغيرة إلى مراكب جميلة، كانوا فنانين مهرة بالفطرة، وكنت أتساءل عما إذا كان بإمكاني الوصول إلى هذه المرحلة من الموهبة، كنت صغيرا لا يتجاوز عمري الثامنة عشرة، وبدأت تطوير نفسي وأجتهد إلى أن وصلت لمرحلة جيدة».

درست رسما هندسيا للسفن وطبقته في تنفيذ المجسمات

وتابع منفذ مجسمات مصغرة لليخوت والسفن: «عندما تخرجت كنت أعمل في اللانشات الكبيرة حيث كنا نصمم مجسما، وبعدها بنحو 15 سنة عملت في ورشة خاصة بي، ثم اضطررت لترك العمل بسبب حالتي الصحية، وذلك بعدما درست رسما هندسيا للسفن وطبقته في تنفيذ مجسمات».