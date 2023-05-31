ضبط هاربة من 65 حكما في حملة مكبرة بالقليوبية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

ووفق بيان أصدرته الوزارة، اليوم الأربعاء، تمكن قطاع الأمن العام من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية)، محكوم عليها في (65) حكم «15 مستأنف – 50 جزئي»، في قضايا «تبديد» بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت (24 سنة و11 شهرا)، حال ترددها على محل سكنها على فترات متباعدة خشية ضبطها.

وبمواجهة المتهمة بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.