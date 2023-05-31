ضبط 2159 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث جرى ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما جرى ضبط 2159 مخالفة مرورية متنوعة، و25 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 261 حكما قضائيا متنوع، و5 جرائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية.