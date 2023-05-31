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رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر دائمًا حاضنة لقضيتنا.. وتسكن في قلوب شعبنا

كتب:

محمد عزالدين
12:24 م | الأربعاء 31 مايو 2023
محمد أشتية

محمد أشتية

أكد محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مصر حاضنة للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير والمشهد الفلسطيني بكل مفاصله وتفاصيله، موجها الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على حسن وحفاوة ودفء استقباله في مصر، قائلًا: «أشكرك بشكل شخصي لانخراطك في هذا المشهد الفلسطيني الذي نحتاج فيه مصر اليوم أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف «أشتية»، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء: «العلاقة بين مصر وفلسطين لم تبدأ عندك وعندي اليوم، ولكن نراكم على كل الذين سبقونا، سواء كانت الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس ياسر عرفات لأخيه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وما تلي من كل رؤساء لمصر الذين دائما هم رعاة للمشهد الوطني».

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني: «أكرر أن فلسطين تعشعش في قلب إنسان مصري مثل ما أن مصر تسكن في قلب كل إنسان فلسطيني، وهذه العلاقة التاريخية المتجذرة بين بلدينا اليوم نعززها المشهد السياسي الداعم لفلسطين في جميع المنصات الدولية؛ من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين من أجل يكون للفلسطيني بيت آمن في ظل هذا الإقليم المتغير والظروف لدولية المتحولة التي نعيشها نحن وأنتم اليوم».

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