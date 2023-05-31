نصائح للحاج حال إصابته بتسمم غذائي أثناء أداء المناسك.. «توجه للطبيب فورا»

يستعد الحجاج خلال الأيام القليلة المقبلة لأداء مناسك الحج داخل الأراضي السعودية، ونشرت وزارة الصحة والسكان بعض التعليمات والتحذيرات التي يجب اتباعها أو تجنبها للحفاظ على سلامة المسافرين.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، في تقرير، من أعراض للإصابة بالتسمم الغذائي، وأوضحت ما الذي يجب على الشخص أن يفعله حال ملاحظته هذه الأعراض.

أعراض التسمم الغذائي

وتضمنت أعراض التسمم الغذائي، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما يلي:

- اضطراب المعدة.

- القيء.

- الإسهال.

- آلام المعدة وتقلصاتها المؤلمة.

- ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالصداع.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الأعراض تختلف باختلاف سبب المرض، وقد تبدأ في غضون ساعات أو بضع أسابيع، مخاطبة الحجاج ممن يشعرون بأي أعراض مرضية بضرورة استشارة البعثة الطبية على الفور حتى لا يتعرضوا لمضاعفات صحية.

مناسك الحج

وتشمل مناسك الحج الطواف والسعي، ويوم التروية، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والتحلل من إحرام الحج، وطواف الإفاضة، ورمي الجمرات في أيام التشريق، وطواف الوداع.