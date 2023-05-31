النائبة أميرة العادلي تطالب بإعداد مخطط قومي للبنية التعليمية في مصر

طالبت أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإعداد مخطط قومي للبنية التعليمية في مصر، مع تغيير النمط والنظرة للتعليم الزراعي والسياحي والفني، لافتة إلى أهمية إدراج مواد عن الاهتمام بالمعلم وتحسين أوضاعهم بمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم في مصر.

وأكّدت أميرة العادلي، خلال جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم في مصر المُحال للحوار الوطني، موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتًا إلى أنَّ الفترة الماضية شهدت الحديث عن إنشاء مفوضية للتعليم ثم الحديث عن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم في مصر، مشددة على أن حجم التحديات كبير وبحاجة إلى تضافر جميع الجهات لتحسين وضع التعليم في مصر.

وعن ملاحظاتها حول مشروع القانون، قالت إنَّه لم ينص على كونه مجلس مستقل، ولم يتطرق إلى مصادر التمويل وآليات الموارد المالية، ومعايير اختيار الخبراء والجهات الممثلة في المجلس، إضافة إلى الاستفادة من المؤسسات الدولية وكيفية التعاون مع ومنظمات المجتمع المدني.

وتساءلت النائبة عن موعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وأهدفها علاوة على مصير التعليم الفني، مطالبة بضرورة تغيير نمط والنظرة المجتمعي للتعليم الزراعي والفني، مضيفة أنَّ مشروع القانون لم يتحدث عن آليات سد العجز وكيفية تحسين الكادر.