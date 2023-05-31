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مصرع عامل بناء سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
03:35 م | الأربعاء 31 مايو 2023
جثة

جثة

لقي شخص مصرعه بعد سقوطه من ارتفاع مبنى بمدينة العاشر من رمضان، إذ كان يمارس عمله إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضا، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان فيما تحرر محضرا بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، يفيد ورود إشارة من مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان باستقبال جثة الشاب «محمود.م» 30 سنة يقيم في المنيا الجديدة، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع عامل شاب

وكانت قد انتقلت أمنية من شرطة العاشر من رمضان وتحقق حدوث إصابة الشاب التي تسببت في وفاته على الفور أثناء أداء عمله بإحدى البنايات تحت الإنشاء، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتصريح بالدفن.

 

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