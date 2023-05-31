مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم سيارة و3 «تكاتك» بالمنوفية

شهد مركز تلا في محافظة المنوفية، مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في حادث تصادم بين سيارة و3 تكاتك على طريق «طبلوها»، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى تلا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

المصابين في حادث تلا بمحافظة المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز تلا، تبين مصرع «ع. أ.» 50 سنة، وإصابة كل من «ي. ق.» 47 سنة، و«ن. أ.» 45 سنة، و«أ. ع.» 40 سنة، و«م. أ.»، 33 سنة، و«و. أ.» 30 سنة، و«ب. ي.» 16 سنة، و«ج. ف.» 45 سنة، و«ش. م.» 42 سنة، مصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطار بحادث تلا

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة و3 تكاتك على طريق طبلوها بدائرة المركز، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الحادث.