6 توصيات برلمانية بشأن إعادة العمل بالحصص الاستيرادية في بورسعيد

أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، عددا من التوصيات المهمة بشأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المنطقة الحرة في بورسعيد، والعديد من الملفات الأخرى الخاصة بتجار المحافظة.

وجاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومحمد سعدة رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد وأعضاء من مجلس النواب عن محافظة بورسعيد في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار.

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

1- تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادر لها صيغ التنفيذية دون أي تأخير أو استثناء أو اشتراط.

2- تحديد سقف زمني للتظلمات وهو 15 يوما لتقديم التظلم ومثلها لدراسة جميع التظلمات المقدمة و72 ساعة للعرض على مجلس إدارة المنطقة الحرة والرد على التظلم.

3- إعادة تشغيل البطاقات الاستيرادية الموقوفة بسبب وفاة صاحبها بأحد الشرطين؛ الأول هو تسجيل شركة وسجل تجاري وبطاقة ضريبية، والثاني هو تفويض الورثة لوريث يختارونه ويسجل التفويض في الشهر العقاري، وفي حال اختلاف الورثة يتم وقف البطاقة لحين الانتهاء من الاختلاف قضائيا.

4- فتح الحصص الاستيرادية الموقوفة منذ عام بقرار من مجلس إدارة المنطقة الحرة.

5- جميع البطاقات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات ولم يتم التعامل التجاري عليها هي بطاقات مشطوبة ولا يوجد أي مسار قانوني لإعادة فتحها مرة ثانية وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب استخرج بطاقة استيرادية جديدة.

6 - وقف صدور بطاقات استيرادية للمنطقة الحرة ببورسعيد لغير أبناء المحافظة، وأوصت اللجنة أن يتم الاسترشاد إلى ما كان معمول به في ضوابط المجلس الشعبي المحلي السابق قبل حله في 2011.