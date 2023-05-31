برلمانية: أطالب بزيادة الخبراء في تشكيل المجلس الوطني للتعليم

أكدت الدكتورة سلوى حداد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، موضحة أهميته فى إصلاح التعليم باعتباره خط الدفاع القومي داخل الجمهورية الجديدة، معقبة: «خروج القانون في هذا الوقت هو حركة ذكية جدا».

تفاصيل جلسة التعليم في الحوار الوطني

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: «غير موافقة على وجود جمع كبير من الوزراء في التشكيل.. ومن الممكن أن نكتفي بجزء بسيط منهم بالتنفيذ».

زيادة الخبراء في المجلس

وطالبت حداد بضرورة زيادة عدد الخبراء والاخصائيين، وذوي الخبرة، في تشكيل المجلس مع إدخال الشباب لدورهم الكبير في الإدلاء بمقترحات خارج الصندوق، منوهة بضرورة تمثيل المجتمع المدني أيضا.