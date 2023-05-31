برنامج «اليوم» يكشف تفاصيل جلسة مناقشة قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب

كشف محمد سعد، مراسل «اليوم» من داخل مركز القاهرة للمؤتمرات، تفاصيل جلسة مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بالحوار الوطني، قائلا إن جلسة اليوم خاصة دعا إليها مجلس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني تحديدا للمحور المجتمعي بلجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.

حضور كبير في الجلسة

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الجلسة شهدت حضورا كبيرا من أساتذة الجامعات وكل التخصصات المختلفة وخبراء التعليم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من ممثلي الأحزاب المختلفة.

ولفت إلى أن الجميع ناقش هذا المشروع، وهناك بعض بنود الاتفاق وأخرى شهدت اختلافا في وجهات النظر، موضحا أن هذه الجلسة لا تزال مستمرة للوصول لوجهة نظر واتفاق مشترك.

التعليم قضية أمن قومي

وأكد أن الجميع اتفق على أن التعليم قضية أمن قومي، وعملية للحفاظ على الهوية الوطنية، وتطوير التعليم بالشكل الملائم لتخريج خريجين مؤهلين لسوق العمل.