الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. أمطار رعدية على 11 محافظة وهبوب رياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات إذ تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 40 درجة مئوية مع توقعات بسقوط أمطار رعدية على 11 محافظة بنسبة 20% ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة التي سجلت سرعتها 40 كيلومترا في الساعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وجاءت حالة الطقس غدا في المحافظات شديد الحرارة نهاراً على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد إذ بلغت العظمى في جنوب الصعيد 43 درجة مئوية مع استمرار تكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات.

الظواهر الجوية في حالة الطقس غدا بالمحافظات

وتشهد غدا محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهى البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، سقوط أمطار رعدية وسجلت العظمى 37 درجة مئوية وبلغت الصغرى 28 درجة، فيما سجلت سرعة الرياح 40 كيلومترا في الساعة وتكون مثيرة للرمال والأتربة

كما تتعرض محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري وهى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية لسقوط أمطار مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح وسجلت العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 27 درجة.

وترتفع درجة الحرارة في حالة الطقس غدا في المحافظات لاسيما جنوب البلاد إذ سجلت العظمى في جنوب الصعيد 43 درجة مئوية وبلغت الصغرى 28 درجة وسرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في شمال الصعيد سجلت العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة والرياح بلغت 28 كيلومترا في الساعة.

وتنشط الرياح أيضا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والبحر الأحمر إذ بلغت سرعتها 34 كيلومترا في الساعة وسجلت العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

وتشهد حالة الأمواج في البحر المتوسط اضطرابات إذ بلغ ارتفاعها 2.75 متر وتكون شمالية شرقية وفي البحر الأحمر سجل ارتفاعها 1.75 وتكون معتدلة.