كفر الشيخ يخطف فوزا غاليا من بايونيرز ويصل للنقطة 44 بمجموعة بحري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ فوزاً غالياً علي الفريق الأول لكرة القدم بايونيرز، اليوم الأربعاء، بهدف دون رد في الدقيقة 81 من ضربة جزاء تسبب فيها حارس مرمي بايونيرز حسام حسن، ليسددها لاعب خط وسط كفر الشيخ عوض في المرمي، ليصل كفر الشيخ للنقطة 44، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة الثالثة بحري، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب فريق كفر الشيخ في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم.

ثلاث نقاط غالية لفريق كفر الشيخ

كما عزز الفريق الأول لكرة القدم بكفر الشيخ، موقفه في جدول المجموعة بالمركز السابع متساوياً مع فريق بروكسي في النقاط الذي يحتل المركز السادس بفارق الأهداف، حيث اشتعلت المنافسة من أجل تحقيق حلم جماهير كفر الشيخ بالصعود لدوري المحترفين خلال الموسم الكروي المقبل.

21 نقطة لبايونيرز

بينما ظل رصيد فريق بايونيرز 21 نقطة، حيث يحتل المركز قبل الأخير في مجموعة بحري، كما حقق فوزاً غالياً بالمباراة السابقة على فريق طنطا، الذي يعتلي مجموعة بحري، كما وجهت جماهير كفر الشيخ الشكر، للثنائي هشام سعيد، وطلحة راغب، اللذين قادا فريق كفر الشيخ فنياً، في مباراته اليوم أمام بايونيرز وحققا فوزاً ثمينا.