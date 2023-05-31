أعلنت نقابة المهن السينمائية، وفاة والد المخرج خيري سالم، وكتبت النقابة عبر الفيسبوك: «نقابة المهن السينمائية تنعى والد الزملاء المخرجين خيري سالم، ومحمد سالم، ووليد سالم وكمال سالم».

وأضافت النقابة: «يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي صدق الله العظيم.. نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. العزاء الجمعة 2 / 6 / 2023 بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين».

يذكر أن خيري سالم عمل كمخرج في عدد كبير من الأعمال ومن بينها «الاختيار، من أجل زيكو، كلبش، في اللالا لاند، أبو البنات، فرق توقيت، قلوب، فاصل ونعود، إحنا اتقابلنا قبل كده، الوعد، 45 يوم، حرب إيطاليا، سهر الليالي، النعامة والطاووس، خلي الدماغ صاحي، بدر، فيلم ثقافي، زنقة ستات، الحب الأول، شروع في قتل».