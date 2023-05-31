السجن والغرامة لـ3 متهمين بالتهرب الضريبي بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في منطقة التجمع الخامس، منذ قليل، بمعاقبة عدد 3 أشخاص، بعقوبة السجن لمدة 3 سنوات، مع غرامة مالية قدرها مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالتهرب الضريبي.

صدور الحكم

وصدر الحكم من محكمة جنايات القاهرة تحت رئاسة المستشار «أسامة قنديل» رئيس المحكمة، مع عضوية كل من المستشارين «محمود مصطفى كمال» و«محمد أحمد عبد المالك»، بالإضافة إلى الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر «محمد طه».

تفاصيل القضية

وحسب ما جاء فى أمر إحالة القضية رقم 2307 لسنة 2023 «جنايات المعادى»، فإن المتهمين الثلاثة وبصفتهم مسجلان وخاضعان لـ «أحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة»، فقد تهربوا من دفع تلك الضريبة المقررة قانونيا والمبينة في الأوراق المستحقة عليهم، كما أنهم قاموا بخصم الضريبة دون وجه حق وذلك بالمخالفة للأحكام.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث، بأنه أمد المتهمان الأول والثاني من خلال فواتير مصطنعة بدون أن تصدر عن عمليات بيع حقيقية.