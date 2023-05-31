أمير منذ ولادته.. شاهد 5 صور لولي العهد الأردني في طفولته

ساعات قليلة ويصبح ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني أول عريس يدخل القفص الذهبي من أبناء ملك الأردن الملك عبدالله الثاني ونشرت عدة وسائل إعلام أردنية صور ولي العهد أثناء طفولته، تنشر «الوطن» 5 منها ضمن السطور التالية.

دراسة ولي العهد الأردني

وتلقى ولي العهد الأردني تعليمه في جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية في تخصص التاريخ، ثم درس في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية البريطانية، وسيتزوج من رجوة آل سيف السعودية، التي تعمل في مجال الهندسة المعمارية.

تاريخ توليه ولاية العهد في الأردن

وأصبح الأمير الحسين ولياً للعهد منذ يناير 2004، وكان عمره حينها 10 سنوات فقط، ليصبح أحد أصغر أولياء العهد في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.

ميلاد ولي العهد الأردني ودراسته

ولد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في مدينة عمان في 28 يوليو 1994 وهو أكبر أبناء ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين من زوجته الملكة رانيا العبدلله، وأنهى الحسين تعليمه الثانوي في مدرسة كينجز أكاديمي في مادبا في الأردن عام 2012، وتعلم التاريخ الدولي من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تخرج منها عام 2016 كما تخرج الأمير الحسين من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا 2017، ويحمل حاليانقيب في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي منذ نوفمبر 2021.