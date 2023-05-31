إصابة 18 سيدة في انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بالدقهلية

أصيبت 18 سيدة إثر انقلاب سياراة ربع نقل داخل ترعة بنطاق مركز أجا محافظة الدقهلية، خلال عودتهن من عملهن وجرى نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة ربع نقل بالترعة بالدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد طارق الشحات، مأمور مركز شرطة أجا بانقلاب سيارة ربع نقل يستقلها عدد من السيدات العاملات بالأراضي الزراعية بمياه ترعة البزراري علي طريق الدير ميت العامل بنطاق المركز.

انتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة ربع نقل وكانت تقل عدد من السيدات فى صندوق السيارة يقيمون جميعًا بقرية قرقيرة التابعة لمركز السنبلاوين، وخلال عودتهن من عملهن بأحد الأراضي الزراعية بمركز أجا فوجئ السائق بمطب صناعي، وانحرفت عجلة القيادة مما أدى لانقلاب السيارة فى مياه الترعة.

إصابة 18 سيدة إثر انقلاب سيارة بالمياه

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال العاملات جميعًا ورفع السيارة من المياه، وأسفر الحادث عن إصابة 18 سيدة من مستقلي السيارة فضلًا عن السائق بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي بالدقهلية لتلقى العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.