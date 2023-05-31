إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة ربع نقل، على طريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، عند الكيلو 143، على طريق محور الضبعة في اتجاه القاهرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «محمد ت. م»، 55 سنة، مقيم في المنيا، و«محمد ع. م»، 21 سنة، مقيم في المنوفية، و«احمد م. ع »، 24 سنة، مقيم في المنوفية، و«محمد ا. ع»، 26 سنة، و«مصطفي ح. ع»، 33 سنة، وجميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات.