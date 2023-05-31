تفاصيل امتحانات الثانوية 2023.. «كاميرات باللجان والمراقبين من غير تليفون»

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تفتيش طلاب الثانوية العامة تفتيشا دقيقا خلال الامتحانات، مع تركيب كاميرات مراقبة في اللجان، وعدم دخول المراقبين بالهاتف، وإعادة تدوير العمال في المدارس خلال عقد اللجان.

وأوضح زلطة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجان التي شهدت حالات غش جماعي 2022، لن يتم فيها عقد امتحانات هذا العام مطلقا.

وكشف عن أن المقبولين في اختبارات وزارة التعليم هم أول دفعة من 150 ألف معلم سيتم تعيينهم على مدار 5 سنوات.

تعيين الـ150 ألف معلم

ولفت متحدث التعليم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتعيين الـ150 ألف معلم، وفق اختبارات تٌجرى في الأكاديمية العسكرية، بمواصفات خاصة للمعلمين.

وأكد زلطة، أن الاختبارات ليست متعلقة بما حدث في اختبارات الضباط للكلية الحربية، ولكن اختيار معلم لديه صحة بدنية وذهنية جيدة، ومهارات وسلوكيات مٌطورة خلال فترة التدريس.

وشدد متحدث التعليم على أن الوزير الدكتور رضا حجازي، حرص على توجيه الشكر للأكاديمية العسكرية على ما قامت به تجاه المعلمين.

توزيع جغرافي للمعلمين

ونوه شادي زلطة بأن توزيع المعلمين سيكون وفق التوزيع الجغرافي فقط، ومصطلح استبعاد المعلم لا يتوافر لدينا.