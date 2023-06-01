هل يصح حج الصغير إذا فعله؟.. «دار الإفتاء» توضح

مع اقتراب موسم الحج، الذي يفصلنا عنه أيام معدودة، تكثر الأسئلة حول المباح وغير المباح في هذه الأيام المباركة، ومن بين الأسئلة التي وردت إلى دار الإفتاء المصرية، وتخص مسألة الحج، قول أحدهم: «هل يصح حج الصغير إذا فعله؟.. فقد ذهبت أنا وأخي الأكبر لأداء فريضة الحج وكان معه ابنه الأصغر، وبعد عودتنا أخبره بعض الناس بأنه لا يصح حج الأطفال؛ لعدم مقدرتهم على أداء مناسك الحج كاملة، وأن الصبي لا يعرف ما يفعل لصغر سنه. فهل حج هذا الصبي صحيح؟

دار الإفتاء تجيب على تساؤل هل يصح حج الصغير إذا فعله؟

دار الإفتاء المصرية، أجابت على هذا السؤال، عبر موقعها الرسمي، حيث قالت إن ما قام به الطفل المشار إليه من أداء الحج أيًّا كان عمره؛ هو حجٌّ صحيحٌ شرعًا يؤجر عليه هو ووالده، ويقع عنه تطوعًا؛ سواء كان قد أدى مناسك الحج بنفسه أو أن والده قد قام بمساعدته في أدائها أو أداها عنه.

مدى اشتراط البلوغ لأداء فريضة الحج؟

وأضافت «الإفتاء»: الحجُّ ركن من أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وتابعت أنه قد اتفق الفقهاء على شروط يلزم توافرها في المسلم لوجوب فريضة الحج عليه، ومن هذه الشروط: بلوغ سن التكليف؛ فإن اختلَّ شرط البلوغ سقط عنه الفرض؛ كما قال الإمام ابن القطان في «الإقناع» (1/ 247، ط. الفاروق الحديثة)، والإمام ابن قدامة في «المغني» (3/ 213، ط. مكتبة القاهرة).

لأوضحت دار الإفتاء، أن اشتراط البلوغ في وجوب الحج على الإنسان لا يمنع حج الصغير إذا أدَّاه من غير أن يكون ذلك واجبًا عليه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ولا عبرة بمَن خالفهم؛ لما أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه»، من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنهما قال: «حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ».