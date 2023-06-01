موسم الباذنجان ينتعش بكفر الشيخ.. تعرف على فوائد «السماد الطري» في زراعته

كشف الدكتور محمد المحروق، أستاذ البساتين والخضروات، بكلية الزراعة، لجامعة كفر الشيخ، أن موسم زراعة «الباذنجان»، يبدأ مع حلول شهر أبريل حتي نهاية شهر يونيو، حيث يتم زراعة الشتلات الخاصة به على مسافة 40 سنتيمترا، على أن يتم تقسيم الحقل إلى خطوط، حيث يتم الحصاد له بعد مرور ثلاثة أشهر، كما ينتج الفدان الواحد منه نحو 40 طنا، ويبلغ سعر الكيلو نحو 4 جنيهات، علاوة على أن السماد البلدي عقب الزراعة هو سر من أسرار الإنتاجية الفائقة.

3 فوائد للسماد البلدي الطري لمحصول الباذنجان

وأوضح «المحروق»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه توجد ثلاث فوائد مهمة للسماد البلدي لمحصول «الباذنجان»، عقب زراعة المحصول بنحو شهر ونصف عند بدء عمليات التزهير، وهي كالتالي:

- يجب عند ري الباذنجان عند بزوغ الثمار وضع السماد البلدي «طري»، قبل أن يجف، وذلك لزيادة نسبة التزهير.

- يساعد السماد البلدي الباذنجان في إنتاجية تقدر بنسبة 20%، كونه يعمل على تنامي حجم الثمار.

- يحب عند ري الباذنجان مبكراً وضع كمية تقدر بنحو 3 «غلقان» سماد بلدي، لكل قيراط، لمنع شيخوخة الباذنجان.

زراعة نحو 1550 فدان باذنجان

وأوضح أيضا أن تقرير مديرية الزراعة في كفر الشيخ، حول المساحة المنزرعة من الباذنجان في محافظة كفر الشبخ، تقدر بنحو 1550 فدان باذنجان، يزرع أغلبها في الأراضي الساحلية بمدن البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم.