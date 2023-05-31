مراسلة القاهرة الإخبارية بالأردن: مأدبة عشاء للديوان الملكي بحضور 4000 شخص

قالت آية السيد، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية في المملكة الأردنية، إن الملك عبدالله الثاني، قام بتسليم سيف لولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، كهدية له بمناسبة حفل زفافه المرتقب غداً الخميس، وهو سيف هاشمي نسخة من سيف الملك عبدالله الأول، والذي يرمز للعدل.

السيد: مدعوون من وجهاء العشائر والشخصيات الهامة

وأضافت «السيد»، خلال مداخلة لها عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الملك عبدالله الثاني أقام مأدبة عشاء في مضارب بني هاشم في الديوان الملكي، حضرها ما يزيد على 4 الآلاف شخص، وكان غالبية المدعوين من وجهاء العشائر والشخصيات السياسية والإعلامية.

وتابعت: «كان هناك كلمات مؤثرة للملك عبدالله الثاني، وكان لها أثر واسع على الشعب الأردني، وفيما يخص يوم غدا فسيكون هناك إغلاقات تبدأ منذ الساعة 3 ظهرا وحتى الساعة 7 مساءً، ومسار الزفاف سيكون من قصر زهران في عمان ثم موكب ملكي أحمر، وهي عادة أردنية».