باحث سياسي عبر القاهرة الإخبارية: أمريكا أقرت بأن الصين «منافس شرس»

قال ماك شرقاوي، الباحث السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي جون بلينكن، قد أكد على وجود منافسة شديدة مع الصين دون الدخول في صراع، حيث أن الولايات المتحدة قد أعلنت مسبقا وأقرت بأن الصين «منافس قوي»، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية.

شرقاوي: أمريكا أعلنت أعداءها الحقيقين بداية العام الجاري

وأضاف «شرقاوي»، خلال مداخلة له عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت بداية العام الجاري أن الأعداء الحقيقيين لأمريكا هم الصين وروسيا، كما أن الأمر قد امتد لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في أوروبا، وهو ما أكده مسبقا الأمين العام لحلف النيتو.

وتابع: «الاتحاد الأوروبي أيضا أكد على أن هناك ترقب لما تفعله الصين وروسيا في تايوان وأوكرانيا، وبالنسبة لأمريكا فقد وضعت الصين وروسيا كمنافس شديد لها خلال الـ10 سنوات المقبلة، ولا تريد أمريكا الدخول في صراع معهم خلال الفترة الحالية، خاصة مع وجود مناوشات في بحر الصين الجنوبي».