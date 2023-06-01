عاجل.. فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية بالجيزة الأحد

قال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إن الإدارات التعليمية تبدأ يوم الأحد القادم الموافق 4 يونيو، تلقي قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني «الدور الأول»، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، وبرسوم قدرها 35 جنيها للمادة.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/ 2023 «الدور الأول».

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالب وطالبة.

وجاءت نسبه النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.