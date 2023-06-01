«لوجين» الأولى على الإعدادية مكفوفين في الدقهلية: «حلمي أبقى معيدة»

وُلدت لوجين أحمد، ابنة مدينة المنصورة، فاقدة للبصر، وأصبحت مثالًا للمثابرة والصبر والقوة في مواجهة التحديات والصعوبات، لم يتملكها اليأس يومًا حتى اجتهدت في دراستها ونالت المركز الأول على مستوى محافظة الدقهلية في الشهادة الإعدادية 2023 للمكفوفين، وكان الداعم الأكبر لها والدها ووالدتها.

«لوجين» الأولى على الإعدادية مكفوفين بالدقهلية

تحكي «لوجين» الأولى على الشهادة الإعدادية مكفوفين لـ«الوطن»، إنها كانت تذاكر لمدة 4 ساعات يوميًا، وكان والداها يدعمانها دائمًا ويذللان لها العقبات، وتسعى لتحقيق المركز الأول أيضًا بالثانوية العامة: «نفسي أبقى معيدة في الجامعة، وأتخصص في اللغات الأجنبية».

تلتقط طرف الحديث، «رانيا محمد» والدة لوجين، موضحة أنها عندما أنجبت ابنتها، لم تعلم أنها فاقدة للبصر إلا عندما كان عمرها 10 أيام، وذهبوا إلى عدد من الأطباء والمتخصصين في القاهرة، وأجروا لها عدة عمليات جراحية على مدار 4 سنوات، لكنها باءت بالفشل: «رضيت باللي ربنا كتبه، وأخذت عهد على نفسي أني هتعامل معها وكأنها مبصرة، وأخليها تعتمد على نفسها بشكل كامل».

«لوجين» طورت من مهارتها

استطاعت الطالبة التغلب على إعاقتها، وطورت من مهاراتها حتى أصبحت تستخدم الهاتف بمهارة تامة في كتابة النصوص وإرسال الرسائل النصية على برامج الدردشة بفضل دعم والديها: «هفضل في ضهر بنتي لغاية ما تحقق حلمها وتبقى معيدة، ونصيحتي للأمهات اللي عندهم مكفوفين، يشجعوهم ويقفوا جنبهم ويخلوا عندهم ثقة في نفسهم».