هزتان أرضيتان تضربان جزيرة روسية.. قوتهما 3.3 و3.5 درجة

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 3.3 و3.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة سخالين الروسية، في المحيط الهادئ، فجر اليوم الخميس.

تفاصيل الهزة الأولى

وكشفت وسائل إعلام روسية تفاصيل هزتين أرضيتين، ضربتا جزيرة سخالين، وقال وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن هزة أرضية ضربت الجزيرة الواقعة بأقصى شرق روسيا، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 7 كيلومترات.

ووقعت بؤرة الهزة الأولى التي ضربت في الساعة 01:44 فجر اليوم الخميس بتوقيت موسكو «01:44 بتوقيت القاهرة»، جزيرة سخالين، على مسافة 7 كيلومترات شرق قرية روشينو في منطقة سميرنيخوفسكي.

وفي وقت لاحق، قال فرع جزيرة سخالين، التابع للخدمة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، إن هزة أرضية ثانية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، بعمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض، ضرب جزيرة سخالين، في الساعة 02:16 صباحا بتوقيت موسكو «02:16 بتوقيت القاهرة».

وأضاف فرع جزيرة سخالين، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 18 كيلومترا جنوب غرب قرية أونور في منطقة سميرنيخوفسكي.