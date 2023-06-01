رئيس سانت كاترين: المدينة استقبلت 1500 سائح خلال 24 ساعة

إقبال سياحي تشهده مدينة سانت كاترين في الوقت الحالي، إذ أوضح اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، أنّ موسم الصيف يعتبر من مواسم الجذب السياحي للمدينة.

وأشار إلى أنّ الطقس في مدينة سانت كاترين طوال موسم الصيف، أفضل من أي مكان في مصر، لأنه طقس معتدل، نظرًا لأن المدينة ترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 تقريبًا، مما يجعلها قبلة للسياح من مختلف دول العالم، خاصة محبي الرحلات الجبلية.

سانت كاترين استقبلت 1500 سائح

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إنّ المدينة تستقبل رحلات اليوم الواحد، الوافدة من المدن السياحية في دهب وشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنّ المدينة استقبلت خلال 24 ساعة، 1500 سائح من مختلف الجنسيات، صعدوا وباتوا فوق قمة جبل موسى وزاروا معالم دير سانت كاترين السياحية.

وأشار إلى أنّ المدينة يتوقع أنّ تستقبل آلاف السياح أسبوعيًا، بعد انتهاء امتحانات الجامعات، إذ يُقبل آلاف الشباب المصري على زيارتها، ومشاهدة شروق وغروب الشمس من فوق قمة جبل موسى، بارتفاع 2250 مترًا فوق سطح البحر.

مشروع التجلي الأعظم

وأكد أنّ مشروع التجلي الأعظم، يعتبر نقلة كبيرة في تاريخ المدينة سياحيًا، موضحًا أنّ تشغيل هذا المشروع الضخم يعمل على جذب مليون سائح سنويًا للمدينة، مشيرًا إلى أنّ وزير الإسكان، زار المشروع أول أمس، لوضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المشروع بنهاية هذا العام.