ركائز سياسة مصر الخارجية بأفريقيا: نقل الخبرات للأشقاء والانحياز لحق الشعوب في التنمية

التوجه نحو أفريقيا هو بلا شك منظور ثابت ومستقر لسياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ تسعى القاهرة دوما لتحقيق المزيد من التضامن الأفريقي وصولا إلى الأهداف المشتركة، وحرصا من مصر على دعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات، وفي إطار النهج والتوجه المصري لإعلاء مفهوم الشراكة والمصالح المشتركة، وتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء.

الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بأفريقيا

وتساهم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بأفريقيا في بناء قدرات أشقائنا الأفارقة في مختلف المجالات، وتهدف الوكالة منذ إطلاقها في 2014 إلى المساهمة في تعزيز جهود مصر في مجال التعاون الدولي، خاصةً التعاون بين دول الجنوب، في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة في الدول الأفريقية والإسلامية، من خلال تقديم دعم فني في مختلف المجالات، وبرامج لبناء القدرات، ودورات تدريبية، ومعونات إنسانية، ومساعدات طارئة، إضافة إلى تنظيم ندوات، وزيارات ميدانية.

وتدعم الوكالة جهود الدول الأفريقية في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، وفي تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وتسعى لمساعدتها على تحقيق أجندة تنمية الأمم المتحدة لما بعد 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الأهداف الخاصة بالصحة، والتعليم، وتمكين المرأة، بخلاف سعي الوكالة للاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة للبلدان التي تواجه أزمات أو كوارث طبيعية من خلال تقديم المساعدات الطبية واللوجستية والغذائية والمالية، وتشارك مع وزارة الصحة في إرسال قوافل طبية إلى البلدان الأفريقية، حيث جرى تنظيم 416 دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية ودول الكومنولث بمشاركة أكثر من 13 ألف متدرب.

وأوفدت الوكالة كذلك على مدار التسع سنوات، عشرات القوافل الطبية للدول الصديقة، فضلا عن تقديم معونات متنوعة من خلال أعمال الوكالة، ارتباط تاريخي ومصالح استراتيجية مشتركة وإيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري وحرص على العمل على النهوض بالقارة وتحقيق طموحات شعوبها ودولها مع الدفاع عن حقوقها، تلك هي مسيرة مصر الممتدة في قارتها الأفريقية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر.

مصر تسخر إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك

وتؤكد مصر في جميع الفعاليات الإقليمية وخلال اللقاءات، الاستعداد لتسخير إمكاناتها وخبراتها لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك إلى آفاق أرحب، وحرصها على تحقيق مردود ملموس من واقع الاحتياجات الفعلية للدول والشعوب الأفريقية، خاصةً من خلال خلق حالة من التوافق حول المهددات الرئيسية للسلم والأمن، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وقيادة مسار التنمية المستدامة بالقارة، ونقل التجارب والخبرات الفنية المصرية من خلال تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرسخ الدور المصري المحوري في أفريقيا بما لديها من إمكانات وأدوات مؤثرة وخبرات فاعلة ورؤى متوازنة.

ومنذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، تواصل الدولة تنفيذ توجيهات الرئيس بتوسيع دائرة التعاون مع الدول الأفريقية الأشقاء ومد جسور التواصل الحضاري مع شعوبها كافة، وكذلك تفعيل القوة المصرية الناعمة بالقارة والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الإفريقي المشترك تحقيقاً للمنفعة لجميع الدول الأفريقية فيما يتعلق بالقضايا المحورية التي تمسها، خاصةً الملفات التنموية وملفات صون السلم والأمن في أفريقيا، والحفاظ على السلم والأمن في ربوع أفريقيا كان ولا يزال على رأس أولويات مصر بقيادة الرئيس السيسي، حيث تلعب القاهرة دورًا كبيرًا، وتبذل الجهود لحلحلة الأزمات سواء القائمة، وبينها الأزمة الليبية أو تلك التي تستحدث كما هو الحال بالنسبة للتطورات الأخيرة التي يشهدها السودان، حيث تواصل مصر الجهود والتحركات والاتصالات التي يجريها الرئيس السيسي مع القيادات الأفريقية والأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين والإقليميين من أجل عودة الاستقرار في ربوع السودان الدولة الجارة والشقيقة.

السيسي يؤكد على استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية

وتقف مصر إلى جانب الأشفاء في السودان منذ اندلاع الأزمة في 15 أبريل الماضي، حيث اضطلعت بمسؤوليتها عبر استقبال نحو 150 ألف مواطن سوداني، وفي هذا الإطار أكد الرئيس السيسي مؤخرًا في كلمته، خلال قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، أنّ استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته ستكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.

ارتباط تاريخي ومصالح استراتيجية مشتركة وإيمان راسخ بأهمية التكامل الإقليمي والقاري، وحرص على العمل على النهوض بالقارة، وتحقيق طموحات شعوبها ودولها مع الدفاع عن حقوقها تلك هي مسيرة مصر الممتدة في قارتها الأفريقية منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، فمصر قلب أفريقيا النابض التي احتضنت ودعمت حركات التحرر في الدول الأفريقية في القرن الماضي، تؤمن بأهمية العمل الأفريقي المشترك، وتسهم بجهد حثيث في تحقيق السلام كركيزة للتنمية في القارة، فالانتماء المصري للقارة الأفريقية كان وسيظل في صدارة دوائر السياسية الخارجية خلال عهد السيسي لتواصل مصر -التي تحمل راية تحقيق السلام والاستقرار والتنمية- دورها التاريخي من أجل مستقبل مشرق لقارتها الأم وشعوبها.