عاجل.. «فينترسال ديا» تعلن اكتشاف جديد للغاز في خزّان أبوماضي

أعلنت شركة «فينترسال دِيا» الألمانية، نجاحها في اكتشاف جديد للغاز الطبيعي ضمن امتياز دسوق في منطقة دلتا النيل البرية.

اتفاقية تطوير الحقول

وتركّزت العمليات في البئر الاستشكافية الجديدة (NSG-3) في خزّان أبوماضي، داخل امتياز دسوق بموجب اتفاقية تطوير الحقول في هذه المنطقة، ويأتي الاكتشاف الجديد بعد اكتشاف الشركة السابق في منطقة التنقيب في شرق دمنهور في يناير من العام الجاري 2023. ويتم تشغيل مشروع غاز دسوق من قبل شركة «ديسوكو»؛ وهي مشروع مشترك بين فينترسال دِيا والشركة المصرية القابضة للغازات (إيجاس).

وحول هذا الاكتشاف، يقول أولاف ريتز، مدير عام المشروع المشترك «ديسوكو»: «تشكّل الاحتياطات الجديدة المُضافة مثالا آخر على التعاون المثمر مع شريكتنا إيجاس في مشروعنا المشترك، وسيكون لها مردود إيجابي على استمرارية الإنتاج في دسوق».

حفر بئر NSG-3 على عمق 3070 مترا

وجرى حفر بئر NSG-3 على عمق 3070 مترا، حيث اعترضت خزانا ارتفاعه 22 مترا في تكوين أبوماضي.

تسريع الإنتاج وزيادة العوائد على الصعيد الاقتصادي

وبهدف تسريع الإنتاج وزيادة العوائد على الصعيد الاقتصادي، تستخدم فينترسال دِيا البُنى التحتية في دسوق والموجودة بالقرب من البئر الموصولة بشبكة الغاز الطبيعي الوطنية.

وفي هذا السياق، يلمح سامح صبري، مدير عام شركة فينترسال دِيا مصر، إلى أنّ كميّات الغاز الإضافية ستسهم في جهود فينترسال دِيا الرامية إلى ضمان مستقبل طاقة آمن ومُستدام في مصر.