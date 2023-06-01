بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بقنا

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في انقلاب سيارة ملاكي بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا يفيد بورود بلاغ من هيئة إسعاف قنا، وجود حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق مركز أبوتشت، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة «أب وأبنائه الثلاثة».

أسماء مصابي حادث قنا اليوم

وبحسب مرفق إسعاف قنا تبين إصابة كل من: من محمد عثمان عبد الراضي، 55 عامًا، اشتباه کسر بالعمود الفقري، وأبنائه الثلاثة ريان محمد عثمان، 4 أعوام، وعمر محمد عثمان، 5 أعوام، وسولاف محمد عثمان، 17 عاما.

ونقلوا بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى أبوتشت المركزي، لتلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وحرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت رجال إدارة مرور قنا كتابة تقرير حول أسباب الحادثة.