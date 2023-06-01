بدء تسجيل المتقدمين لرياض الأطفال 2023-2024.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 1 يونية 2023 وحتى يوم الاثنين الموافق10 يوليو 2023 نظرا لتخلل إجازة عيد الأضحى المبارك للفترة القانونية للتقدم لهذا العام، ضمن تسجيل المتقدمين لرياض الأطفال 2023-2024.

رابط تسجيل المتقدمين لرياض الأطفال 2023-2024

وحول تفاصيل تسجيل المتقدمين لرياض الأطفال 2023-2024، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يجوز الاستثناء من موعد التقدم للالتحاق بالمستوى الأول لرياض الأطفال.

وأوضحت «التعليم» أنه عند تسجيل المتقدمين لرياض الأطفال 2023-2024 يجوز توزيع الأطفال المتقدمين بالإدارات التي لا توجد بها هذه النوعية من المدارس على الإدارة الأقرب لسكنهم ، مشيرة إلى أنه يتم التسجيل من خلال هذا الرابط.

يجوز توحيد التنسيق بعدد من الإدارات المتجاورة

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يجوز تسجيل المتقدمين لرياض الأطفال 2023-2024، بعد توحيد التنسيق بعدد من الإدارات المتجاورة في ضوء نتائج التنسيق وتوافر أماكن بهذه الإدارات، لتحقيق أعلى نسب للقبول بالمدارس الرسمية للغات والصالح العام بالإدارات المتجاورة مكانياً، بالتنسيق مع رغبات ولي الأمر بعد انتهاء مراحل التنسيق الأولى.